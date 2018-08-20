Aquidauanense vai começar preparação para a Copa SP em novembro

O título do Campeonato Estadual Sub-19 conquistado no último sábado pelo Aquidauanense garantiu a equipe na Copa São do ano que vem, que acontece em janeiro. No entanto, segundo o técnico Mauro Marino, a preparação visando a competição nacional deve começar somente em novembro, com período de duração de aproximadamente 40 dias.

Ele disse nesta segunda-feira ao O Pantaneiro que os jogadores serão liberados, conforme o planejamento, e avaliados para reapresentação daqui há três meses. Nesse período, a comissão técnica vai analisar a evolução e o nível de competitividade dos atletas do atual elenco, para estudar a possibilidade de refoçors, caso seja preciso.