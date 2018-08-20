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Aquidauanense vai começar preparação para a Copa SP em novembro

Time conquistou no fim de semana o título do Estadual Sub-19 e a vaga na competição nacional

Renan Nucci

Publicado em 20/08/2018 às 16:01

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O título do Campeonato Estadual Sub-19 conquistado no último sábado pelo Aquidauanense garantiu a equipe na Copa São do ano que vem, que acontece em janeiro. No entanto, segundo o técnico Mauro Marino, a preparação visando a competição nacional deve começar somente em novembro, com período de duração de aproximadamente 40 dias. 

Ele disse nesta segunda-feira ao O Pantaneiro que os jogadores serão liberados, conforme o planejamento, e avaliados para reapresentação daqui há três meses. Nesse período, a comissão técnica vai analisar a evolução e o nível de competitividade dos atletas do atual elenco, para estudar a possibilidade de refoçors, caso seja preciso.

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"Se houver necessidade, vamos trazer reforços. Mas vamos ver quem está em nível de Copa São Paulo primeiro", disse o treinador que já esteve outras sete vezes na competição com o Azulão. Na última vez, em 2014, conseguiu passar da primeira fase em um grupo com Flamengo, Noroeste de Baurú e Santo André, mas caiu na etapa seguinte diante do Atlético Mineiro.

"Vamos para nossa sétima Copa São Paulo. Vamos colocar mais gente na comissão técnica e ver como vai ser também o time da Série B", explicou. O Aquidauanense se sagrou campeão Sub--19 depois de golear o Moreninhas por 5 a 0. Outras equipes disputam a vaga remanescente que também dá acesso à Copa São Paulo.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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