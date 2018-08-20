Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:42

Buscar

Últimas notícias
X

Campeonato Estadual

Aquidauanense goleia Moreninhas e conquista o título do Estadual Sub-19

É o terceiro título do Aquidauanense nesta década e o quarto do técnico Mauro Marino

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/08/2018 às 07:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cinco partidas movimentaram na tarde deste sábado (18) a penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Foram 17 gols ao todo. No Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense confirmou o título e a vaga na Copa São Paulo ao bater a Moreninhas por 5 a 0.

Fabrício, Marlon, Bruno e Guilherme(2x) marcaram para o azulão da princesa que chega a 22 pontos em 24 disputados. É o terceiro título do Aquidauanense nesta década e o quarto do técnico Mauro Marino. O Aquidauanense foi campeão em 2011, 2013 e 2018. Além disso foi vice em 2012 e vai para sua quarta participação na Copa São Paulo.

Leia Também

• Aquidauanense viaja para enfrentar o Costa Rica pelo Estadual Sub-19

• Aquidauanense vence União/ABC e Campeonato Estadual Sub-19 tem novo líder

• Duelos em Aquidauana e Chapadão do Sul agitam rodada do Sub-19

Já o técnico Mauro Marino conquistou os três títulos pelo Aquidauanense, um pelo Novo em 2016 e ainda foi vice pelo Aquidauanense em 2012 e pelo Comercial em 2014. Ainda na Capital, mas no Olho do Furacão, o Operário sofreu mas venceu o Corumbaense por 2 a 1. Dener abriu o placar para o carijó da avenida enquanto Guilherme e Baiano viraram para o galo.

O Operário segue na luta pelo vice-campeonato e a segunda vaga na Copa São Paulo enquanto o Corumbaense já estava eliminado. No estádio Sotero Zárate em Sidrolândia, o União/ABC empatou com o Comercial por 1 a 1 e está eliminado da competição. Neguinho abriu o placar para o colorado e Érick empatou para o tricolor.

O União chegou aos 11 pontos e não pode mais alcançar Sete de Setembro e Operário que tem 16. O Comercial com 13, ainda sonha com a classificação. Em Dourados o Sete de Setembro sofreu mas venceu o Costa Rica no Douradão por 2 a 1. Kelvin marcou os gols do time douradense enquanto Leandro fez o gol da cobra do norte.

O Sete de Setembro segue na vice-liderança com 16 pontos e está a frente do Operário no número de gols marcados. O Costa Rica com nove pontos está eliminado. Já em Chapadão do Sul no estádio da Serc, o Operário AC venceu a Serc por 3 a 1. Gabriel Húngaro(2x) e Ramon marcaram para o tigre enquanto Mikael descontou para o tricolor.

O Operário AC chegou aos 11 pontos mas com as vitórias de Operário e Sete de Setembro, está eliminado. A Serc com a derrota também está eliminada.

Três equipes ainda brigam pelo vice-campeonato da competição e a segunda vaga na Copa São Paulo. Sete de Setembro, Operário e Comercial.

A última rodada será no domingo (26) às 15h e terá o clássico Comercial x Operário, Sete de Setembro x Aquidauanense, Corumbaense x Operário AC, Costa Rica x Serc e Moreninhas x União/ABC.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo