Aquidauanense goleia Moreninhas e conquista o título do Estadual Sub-19

Fabrício, Marlon, Bruno e Guilherme(2x) marcaram para o azulão da princesa que chega a 22 pontos em 24 disputados. É o terceiro título do Aquidauanense nesta década e o quarto do técnico Mauro Marino. O Aquidauanense foi campeão em 2011, 2013 e 2018. Além disso foi vice em 2012 e vai para sua quarta participação na Copa São Paulo.

Cinco partidas movimentaram na tarde deste sábado (18) a penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Foram 17 gols ao todo. No Jacques da Luz em Campo Grande, o Aquidauanense confirmou o título e a vaga na Copa São Paulo ao bater a Moreninhas por 5 a 0.

Já o técnico Mauro Marino conquistou os três títulos pelo Aquidauanense, um pelo Novo em 2016 e ainda foi vice pelo Aquidauanense em 2012 e pelo Comercial em 2014. Ainda na Capital, mas no Olho do Furacão, o Operário sofreu mas venceu o Corumbaense por 2 a 1. Dener abriu o placar para o carijó da avenida enquanto Guilherme e Baiano viraram para o galo.

O Operário segue na luta pelo vice-campeonato e a segunda vaga na Copa São Paulo enquanto o Corumbaense já estava eliminado. No estádio Sotero Zárate em Sidrolândia, o União/ABC empatou com o Comercial por 1 a 1 e está eliminado da competição. Neguinho abriu o placar para o colorado e Érick empatou para o tricolor.

O União chegou aos 11 pontos e não pode mais alcançar Sete de Setembro e Operário que tem 16. O Comercial com 13, ainda sonha com a classificação. Em Dourados o Sete de Setembro sofreu mas venceu o Costa Rica no Douradão por 2 a 1. Kelvin marcou os gols do time douradense enquanto Leandro fez o gol da cobra do norte.

O Sete de Setembro segue na vice-liderança com 16 pontos e está a frente do Operário no número de gols marcados. O Costa Rica com nove pontos está eliminado. Já em Chapadão do Sul no estádio da Serc, o Operário AC venceu a Serc por 3 a 1. Gabriel Húngaro(2x) e Ramon marcaram para o tigre enquanto Mikael descontou para o tricolor.

O Operário AC chegou aos 11 pontos mas com as vitórias de Operário e Sete de Setembro, está eliminado. A Serc com a derrota também está eliminada.

Três equipes ainda brigam pelo vice-campeonato da competição e a segunda vaga na Copa São Paulo. Sete de Setembro, Operário e Comercial.

A última rodada será no domingo (26) às 15h e terá o clássico Comercial x Operário, Sete de Setembro x Aquidauanense, Corumbaense x Operário AC, Costa Rica x Serc e Moreninhas x União/ABC.