Copa dos Campeões de Futsal e Voleibol começa nesta sexta-feira

São 32 equipes que participam das finais coletivas, dezesseis do Jems (com alunos-atletas de 12 a 14 anos) e dezesseis do Jojums (na faixa etária de 15 a 17 anos), na categoria feminino e masculino.

De sexta-feira até domingo (26) acontece a Copa dos Campeões de Futsal e Voleibol. A seletiva classificará as equipes representantes de Mato Grosso do Sul nas etapas Regionais e Nacionais dos Jogos Escolares (Jems) e da Juventude (Jojums) 2018.

Jogos Escolares (Jems)

No Jems de futsal masculino os municípios participantes são Cassilândia, Deodápolis, Sonora e Três Lagoas; já no feminino estão Amambai, Dourados, Juti e Três Lagoas.

Na modalidade de voleibol estão na disputa Amambai, Dourados, Ponta Porã e Sonora; e , no feminino os municípios de Aquidauana, Jardim, Ivinhema e Ponta Porã.

Jogos da Juventude (Jojums)

No Jojums de futsal as equipes classificadas são de Campo Grande, Costa Rica, Dourados e Pedro Gomes, no masculino. Já os municípios de Campo Grande, Dourados, Iguatemi e Nova Andradina disputam a vaga no feminino da modalidade.

No vôlei feminino o embate será entre Aquidauana, Bela Vista, Ponta Porã e Ivinhema; e, no masculino Campo Grande, Caarapó, Ponta Porã e Sidrolândia.