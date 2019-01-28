Acordo com a Prefeitura vai render repasse de R$ 170 mil ao Aquidauanense

Como forma de incentivar o esporte e auxiliar nos custos do Aquidauanense no Campeonato Estadual, a Prefeitura Municipal de Aquidauana vai repassar o valor de R$ 170 mil ao clube, conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira. A transferência será feita de forma gradual, por meio da Fema, seguindo dotação orçamentária e cronograma de execução.

De acordo com a publicação, o Termo de Fomento vista “estabelecimento de parceria e conjugação de esforços entre a administração pública e a organização da sociedade civil, visando fomentar o esporte em âmbito municipal para a celebração de parcerias em regime de mútua cooperação para execução atividades desenvolvidas pelo Aquidauanense Futebol Clube”.

Invicto no Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, o Aquidauanense estreou com vitória em casa por 3 a 2 sobre o Operário de Dourados, depois empatou em 1 a 1 com o Urso de Mundo Novo também no Noroeste, e no final de semana venceu o Comercial por 1 a 0, se mantendo no G4. Além disso, é o atual campeão da Série B.