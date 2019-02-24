Depois de várias chances de gol, Corumbaense arranca empate só nos acréscimos

Os torcedores lotaram as arquibancadas e viram o Galo Pantaneiro desperdiçar várias chances de gol. Teve bola na trave, em alguns lances faltou capricho na finalização, e em outros, o goleiro Renan fez excelentes defesas.

O Corumbaense que poderia ter goleado Serc Chapadão na noite deste sábado (23), mas acabou empatando com o adversário em partida disputada no estádio Arthur Marinho, pela 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A.

O Chapadão marcou aos 45 minutos do segundo tempo com Bili. Quando tudo caminhava para a primeira derrota em casa, no último lance do jogo apareceu o zagueiro Kléber Viana para mandar a bola para o fundo do gol de Renan. Final 1 a 1.

No outro jogo deste sábado, o Costa Rica surpreendeu o Comercial de Campo Grande e venceu por 2 a 0, no Morenão. Everson e Firmino marcaram.

Neste domingo, 24, a rodada vai ter mais quatro jogos. No estádio Chavinha, às 15h tem clássico douradense entre Sete de Setembro e Operário de Dourados. No mesmo horário, Urso e União/ABC jogam em Mundo Novo. Às 16h, o Operário de Campo Grande enfrenta o Aquidauanense no Morenão. O Águia Negra pega o Novo a partir das 17h30, em Rio Brilhante.

Com o empate, Corumbaense é vice-líder do Estadual com 14 pontos, mas pode ser superado pelo Galo da Capital, que tem 13 pontos. O líder é o Águia Negra com 16 pontos e pode ampliar a vantagem em caso de empate ou vitória sobre o Novo.

O Corumbaense volta a campo no sábado de carnaval, 02 de março, às 16h, no Arthur Marinho. O adversário é o Urso de Mundo Novo.