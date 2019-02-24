Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:42

Buscar

Últimas notícias
X

Estadual

Depois de várias chances de gol, Corumbaense arranca empate só nos acréscimos

Jogo foi contra o Chapadão na noite deste sábado (23)

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/02/2019 às 07:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Corumbaense que poderia ter goleado Serc Chapadão na noite deste sábado (23), mas acabou empatando com o adversário em partida disputada no estádio Arthur Marinho, pela 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A.  

Os torcedores lotaram as arquibancadas e viram o Galo Pantaneiro desperdiçar várias chances de gol. Teve bola na trave, em alguns lances faltou capricho na finalização, e em outros, o goleiro Renan fez excelentes defesas.

Leia Também

• Aquidauanense perde por 3 a 1 para o Corumbaense no Arthur Marinho

• Águia vence mais uma, segue líder e afunda Corumbaense

• Partida entre Operário e Corumbaense termina com bala de borracha e prisão

O Chapadão marcou aos 45 minutos do segundo tempo com Bili. Quando tudo caminhava para a primeira derrota em casa, no último lance do jogo apareceu o zagueiro Kléber Viana para mandar a bola para o fundo do gol de Renan. Final 1 a 1.

No outro jogo deste sábado, o Costa Rica surpreendeu o Comercial de Campo Grande e venceu por 2 a 0, no Morenão. Everson e Firmino marcaram.

Neste domingo, 24, a rodada vai ter mais quatro jogos. No estádio Chavinha, às 15h tem clássico douradense entre Sete de Setembro e Operário de Dourados. No mesmo horário, Urso e União/ABC jogam em Mundo Novo. Às 16h, o Operário de Campo Grande enfrenta o  Aquidauanense no Morenão. O Águia Negra pega o Novo a partir das 17h30, em Rio Brilhante.

Com o empate, Corumbaense é vice-líder do Estadual com 14 pontos, mas pode ser superado pelo Galo da Capital, que tem 13 pontos. O líder é o Águia Negra com 16 pontos e pode ampliar a vantagem em caso de empate ou vitória sobre o Novo. 

O Corumbaense volta a campo no sábado de carnaval, 02 de março, às 16h, no Arthur Marinho. O adversário é o Urso de Mundo Novo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo