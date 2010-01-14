Bonito disputa premiação de melhor cidade para eventos

Mato Grosso do Sul concorre em três categorias da 10ª edição Prêmio Caio®. Considerado o "Oscar dos eventos" a premiação é realizada pela revista EVENTOS, da Expo Editores, que mostras o melhores destinos e locais para realização de eventos.

Criado em 1999 o prêmio tem como objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais da Indústria Brasileira de Eventos, proporcionando reconhecimento em seu segmento e na mídia.

Prêmios

O Zagaia Eco Resort Hotel, em Bonito concorre na categoria Hotel Resort na região Centro-Oeste e Norte. Ele disputa a premiação com hotel Rio Quente Resorts em Rio Quente (GO) e o Tropical Manaus Eco Resort e Convention Center em Manaus (AM)

A cidade de Bonito também se destaca e disputa o prêmio de melhor destino para eventos de pequeno e médio porte também nas regiões Centro-Oeste e Norte. A cidade sul-mato-grossense disputa com Belém (PA) e Goiânia (GO).

Na categoria Centro de Convenções de pequeno e médio porte nas regiões Centro-Oeste e Norte, o Estado se destaca e disputa com dois concorrentes. Os representantes de Mato Grosso do Sul são o Centro de Convenções de Bonito e o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, que disputam com o Centro de Convenções Israel Pinheiro em Brasília (DF).

A entrega dos Jacarés de Ouro, Prata e Bronze Regionais também acontecerá no dia 02 de fevereiro de 2010, em uma grande festa realizada na Sala São Paulo, espaço para eventos que conquistou o Jacaré de Ouro do Prêmio Caio por vários anos.

O nome do prêmio O prêmio é uma homenagem a Caio de Alcantara Machado, profissional pioneiro na área de eventos e feiras de negócios, criativo e bem-sucedido no lançamento de novos produtos, promoção e organização de eventos. Caio enfrentou muitas dificuldades até atingir seus objetivos. Seus trabalhos, sempre reconhecidos, foram premiados diversas vezes, incluindo o prêmio Homem de Marketing do Ano, que arrematou seis vezes, e a Legião de Honra da França.

O formato do prêmio entregue anualmente aos melhores profissionais e empresas de eventos foi inspirado na frase "Um dia vai dar jacaré", ouvida por Caio Alcantara Machado de um apostador contumaz, tornando-se sua marca registrada.

Desde sua criação o Prêmio Caio® é gerido por um Conselho Diretor, que em sua 9ª edição é composto pela ABEVENTOS - Academia Brasileira de Eventos; ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; ABRACCEF - Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras; AMPRO - Associação de Marketing Promocional; CBC&VB - Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux; EXPO Editores e UBRAFE - União Brasileira de Promotores de Feiras.

A 10ª Edição do Prêmio Caio é apoiado oficialmente pelas entidades representativas dos segmentos de eventos, promoção comercial, marketing promocional e turismo de negócios: ABBTUR, ABEOC, ABETAR, ABLA, ABRAJET, ABRASEL, ABRATURR, ABREMAR, ANETUR, BRAZTOA, FAVECC, FENACTUR, FNHRBS, FOHB, FORNATUR, IBEV, IFEA BRASIL, OBME , RESORTS BRASIL, SINDEPAT e SINDIPROM.