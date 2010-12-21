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Dona de casa sofre queimaduras após fazer escova progressiva

Caso aconteceu em Santa Fé do Sul, no interior de SP. Mulher registrou boletim de ocorrência.

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/12/2010 às 09:25

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Uma dona de casa sofreu queimaduras ao fazer uma escova progressiva, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo.

"Senti um ardor e perguntei se poderia lavar, mas a moça disse que eu poderia lavar em casa", afirma Elizabete Gama. Após sair do salão, ela continuou sentindo a irritação no couro cabeludo.

A técnica conhecida como escova progressiva utiliza diversos produtos químicos para alisar os cabelos. A dona do salão de beleza não quis falar sobe o problema. A filha de Elizabete registrou boletim de ocorrência.

Segundo o dermatologista Alan Marques Ferreira, as queimaduras em decorrência da escova progressiva podem ocorrer por um erro na dosagem do material ou uma possível alergia ao tipo de produto usado. A recomendação é ficar atento aos produtos utilizados.Todos eles devem ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O dermatologista também alerta que o procedimento é contra indicado para mulheres grávidas, pois os produtos químicos podem causar má-formação no feto.

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