Dona de casa sofre queimaduras após fazer escova progressiva

Geral
Caso aconteceu em Santa Fé do Sul, no interior de SP. Mulher registrou boletim de ocorrência.
ELEIÇÕES 2026
Para as próximas eleições, seção volta para endereço de origem
Homenagem
Douglas Ramos publicou registro da professora dançando e cantando durante uma das passagens da carreta pela cidade; homenagem destaca a alegria que ela transmitia
TRAGÉDIA NO PANTANAL
Luís Aparecido da Silva, de 63 anos, estava desaparecido desde quarta-feira; corpo foi encontrado a 17 quilômetros do ponto onde submergiu
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS