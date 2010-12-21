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ES: professora sofre infarto e morre enquanto aplicava prova

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/12/2010 às 12:30

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Uma professora de matemática morreu na manhã desta segunda-feira enquanto aplicava uma prova de recuperação para cinco alunos da 4º série da Escola de Ensino Fundamental Angelo Zani, no bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória (ES).

A professora de matemática Jane Porfírio Castello, 54 anos, foi vítima de um infarto fulminante em plena sala de aula. Os demais professores e alunos ficaram desesperados. Eles ainda tentaram reanimar Jane, mas não conseguiram salvar a professora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas quando chegou à escola já era tarde.

"Foi um desespero. Todos entraram em pânico. Os alunos foram retirados às pressas da sala. Foi muito triste. Ninguém espera passar por uma situação dessa", disse a assistente social da escola Dulce Rodrigues.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Cariacica, a professora lecionava na mesma escola há 25 anos. Após o ocorrido o corpo foi levado ao Departamento Médico Legal (DML). Parentes estiveram no local durante toda a tarde para liberar o corpo.

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