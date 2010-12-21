IFMS disponibiliza gabaritos de processo seletivo

Geral
Candidatos podem conferir gabaritos pela internet
ELEIÇÕES 2026
Para as próximas eleições, seção volta para endereço de origem
Homenagem
Douglas Ramos publicou registro da professora dançando e cantando durante uma das passagens da carreta pela cidade; homenagem destaca a alegria que ela transmitia
TRAGÉDIA NO PANTANAL
Luís Aparecido da Silva, de 63 anos, estava desaparecido desde quarta-feira; corpo foi encontrado a 17 quilômetros do ponto onde submergiu
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