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IFMS disponibiliza gabaritos de processo seletivo

Candidatos podem conferir gabaritos pela internet

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/12/2010 às 12:40

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Nesta segunda-feira (20), o IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) divulgou os gabaritos das provas aplicadas nos processos seletivos do último domingo (19).

Os candidatos podem conferir os gabaritos pela internet, através do seguinte link: http://www.ifms.edu.br/2010/12/20/divulgados-gabaritos-das-provas-realizadas-no-domingo/

Foram realizados três processos seletivos no mesmo dia: o concurso público para técnicos-administrativos, o exame de seleção 2011 para o ensino médio profissionalizante e a seleção para os cursos técnicos à distância.

As provas foram realizadas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Resultado

De acordo com a assessoria do IFMS, a lista dos aprovados deve sair até o dia 17 de janeiro de 2011.

Para Aquidauana, o IFMS está oferecendo 160 vagas (80 para técnico em Informática e 80 para técnico em Edificações). Os cursos têm a duração de três anos e meio, com turmas nos períodos matutino e vespertino.

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