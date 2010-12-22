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Menina de 1 ano morre eletrocutada em hipermercado

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 22/12/2010 às 10:40

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A menina Eloá Ferreira, de 1 ano, morreu após ser eletrocutada no interior do hipermercado Atacadão, às margens da Rodovia D. Pedro I, em Campinas, na noite desta terça-feira, dia 21 de dezembro. O bebê foi vítima de uma descarga elétrica ao encostar em um freezer.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu até o Hospital de Clínicas da Unicamp. No hospital, médicos tentaram reanimar a criança, que acabou não suportando e morreu após ter uma parada respiratória. O freezer foi isolado pela polícia e vai passar por perícia.

O estabelecimento continuou funcionando normalmente. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, duas versões foram dadas para o acidente. A família diz que a criança estava brincando com a avó na frente da geladeira onde ficam as margarinas e manteigas e colocou a mão na parte da frente do aparelho, levando o choque. Funcionários do hipermercado dizem que a menina chegou a entrar na parte de trás do equipamento e tocou em fios, sofrendo a descarga elétrica.

Representantes do Atacadão disseram que mais informações seriam dadas após a perícia. Parentes da criança, em estado de choque, não se manifestaram.

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