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Detran adere a aplicativo e garante desconto de 40% no pagamento de multas

O novo modelo de notificação tem como objetivo dinamizar e facilitar o processo de notificação de trânsito

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2017 às 08:55

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O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), dando continuidade ao processo de virtualização do órgão, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Sistema este que possibilita ao cidadão um desconto de até 40% no pagamento de sua multa até a data do vencimento.

O novo modelo de notificação tem como objetivo dinamizar e facilitar o processo de notificação de trânsito, dando ao usuário maior transparência no procedimento. Além da diminuição dos custos, já que todo o processo será feito eletronicamente.

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“Desde o início do mandato do Governador Reinaldo Azambuja, foi traçado metas para beneficiar o cidadão, e a modernização do Detran-MS visa dar essa agilidade no dia a dia do usuário. A adesão ao SNE, além de proporcionar uma economia com documentos impressos, possibilita ao usuário um desconto significativo de 40% no pagamento de sua infração. Nosso objetivo é otimizar cada vez mais os procedimentos do Detran-MS”, relata o diretor-presidente do órgão, Roberto Hashioka.

Como cadastrar-se ao SNE

Para aderir ao sistema o usuário deve acessar o site ou por meio de aplicativo disponível para Android ou IOS. Ressaltando que o App é somente para pessoa física, empresários proprietários de frota de veículos devem realizar o cadastro somente via computador.

Com o cadastro realizado, o proprietário do veículo passará a ser comunicado eletronicamente se cometeu alguma infração. É de suma importância que o usuário mantenha seu endereço atualizado junto ao Detran-MS.

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