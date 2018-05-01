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Senar/MS abre processo seletivo para contratação de 12 cargos

As inscrições vão até o dia 06 de maio

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 10:15

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O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural divulgou ma últimaa sexta-feira (27) o edital referente ao processo com 12 cargos, sendo 11 para admissão imediata e 1 para preenchimento de cadastro reserva.

A demanda vai atender o Senar/MS, com sete vagas, e as demais para o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.

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A inscrição será realizada entre os dias 27 de abril e 6 de maio, até às 23:59h (horário de MS) exclusivamente pela internet. O processo seletivo, previsto no edital 001/2018, é composto por três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista.

As vagas oferecidas para contratação imediata, são: Coordenador Secretaria Escolar, Assistente de Secretaria Escolar, Assistente Bibliotecário, Assessor Técnico, Assistente Administrativo, Analista de Tesouraria, Analista de Compras e Licitações, Analista Educacional (2), Analista de Comunicação e Analista de Eventos.

A vaga para o cadastro reserva é para Assistente Educacional. Os salários variam entre R$ 1.765,00 e R$ 6.049,00, com carga horária de 40 horas semanais.

Sobre o Senar/MS – O SENAR/MS foi criado pela Lei n. 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto n. 566, de 10 de junho de 1992. O trabalho da instituição é organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens ou mulheres do meio rural.

É uma instituição de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e dirigida por um Conselho Administrativo, de composição tripartite e paritária, por ser composto por representantes do governo, da classe patronal rural e da classe trabalhadora, com igual número de conselheiros.

Clique aqui e acesse ao edital do completo do processo seletivo.

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