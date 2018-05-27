Prefeito de Angra avalia pedir desligamento das usinas nucleares

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, avalia pedir o desligamento das Usinas Nucleares Angra 1 e 2, pela impossibilidade de executar o plano de emergência no município, em caso de acidente, por causa da falta de combustível. Caso aconteça algum problema nas usinas, existe um plano de evacuação traçado, que deve ser seguido à risca pelos moradores da região, com rotas de fuga pelas estradas, o que está comprometido pela impossibilidade de se usar os veículos. A informação foi divulgada em nota, pela prefeitura de Angra, que está em estado de emergência pública, decretado no sábado (26).

No momento, em Angra dos Reis, todos os postos de abastecimento estão sem gasolina, etanol ou diesel, segundo a prefeitura.