Judiciário de MS terá expediente das 7 às 13 horas nesta quarta-feira

Nas unidades em que houver necessidade dos servidores iniciarem as atividades antes do horário previsto ou devido à especificidade do serviço, como na Central de Processamento Eletrônico (CPE), caberá ao responsável adequar o horário de trabalho de maneira a cumprir a mesma jornada ou outra que melhor atenda a prestação jurisdicional.

Nesta quarta-feira (27), em virtude do jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o horário de expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias e na Secretaria do Tribunal de Justiça será das 7 às 13 horas. A alteração atende ao disposto no Provimento nº 409, publicado no Diário da Justiça de 14 de junho.

Não haverá prestação de serviço extraordinário e compensações de qualquer natureza, de forma a não exigir a manutenção de estrutura predial.

Serventias extrajudiciais – Em Portaria publicada no último dia 22, a Corregedoria-Geral de Justiça dispôs sobre o horário de funcionamento das serventias extrajudiciais de Mato Grosso do Sul nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. De acordo com a Portaria, nesta quarta-feira (27) fica autorizado o horário de expediente dos serviços extrajudiciais das 7 às 13 horas.

A alteração do horário de expediente é medida excepcional e de observância facultativa por cada Notário, Registrador ou Interino sob seu exclusivo critério, podendo optar pelo funcionamento no período regulamentar (8 às 11 horas e 13 às 17 horas).

Os Registradores e os Notários adotarão as providências cabíveis ao fiel cumprimento da Portaria.