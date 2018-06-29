TJ entrega reforma e instala nova vara em Sidrolândia no próximo dia 2

Com a reforma, o prédio terá três conjuntos de gabinetes para juízes, salas de audiências e assessoria, plenário do Tribunal do Júri, três cartórios para atendimento cível e criminal, cartório do Juizado Especial, salas para audiência do Juizado, Distribuição, Secretaria, Oficiais de Justiça, Assistente Social, Psicólogo, Videoconferência, banheiros coletivos e hall de entrada, com espera climatizada, além de novo espaço para acomodação da OAB.

Será realizada na próxima segunda-feira (2), às 16 horas, a solenidade de entrega da reforma e ampliação do prédio do Fórum de Sidrolândia e de instalação da 3ª Vara da comarca. A obra, que começou em outubro do ano passado, aguardada pelos sidrolandenses, abrangerá área total de 946,04 m², com investimento de R$ 945.077,90.

O Fórum terá ainda estacionamento privativo, murado e com cerca elétrica, para proporcionar mais segurança ao magistrado, além de estacionamento para os servidores e público.

A exemplo de outras obras do Judiciário Sul-mato-grossense, a edificação privilegia a acessibilidade com rampas, sinalização tátil de pisos e calçadas, além de banheiros adaptados para atender aos portadores de necessidades especiais.

Outros pontos significativos contemplados foram a sustentabilidade e a eficiência energética, baseando-se nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nas questões ambientais.

Para tanto, o prédio foi dotado de condicionadores de ar tipo split de maior eficiência energética, pintura de paredes externas em cores predominantemente claras, luminárias e lâmpadas de alta eficiência em LED, além de privilegiar a iluminação natural e manter uma boa taxa de permeabilidade do solo.

O prédio do Fórum está situado na Rua Targina de Souza Barbosa, 855, centro de Sidrolândia.