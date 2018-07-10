Comarca de Dourados abre inscrições para seleção de juízes leigos

Até o dia 20 de julho estão abertas as inscrições para o II Processo Seletivo Simplificado para a escolha de juízes leigos atuarem no Sistema dos Juizados Especiais da comarca de Dourados, junto à 2ª Vara do Juizado Especial.

Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição das 12 às 18 horas, na secretaria da Direção do Foro da comarca, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 210, no centro de Dourados. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia de documento de identidade com foto.