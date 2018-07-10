Comarca de Dourados abre inscrições para seleção de juízes leigos

Oportunidade
Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição das 12 às 18 horas, na secretaria da Direção do Foro da comarca
Até o dia 20 de julho estão abertas as inscrições para o II Processo Seletivo Simplificado para a escolha de juízes leigos atuarem no Sistema dos Juizados Especiais da comarca de Dourados, junto à 2ª Vara do Juizado Especial.
Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição das 12 às 18 horas, na secretaria da Direção do Foro da comarca, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 210, no centro de Dourados. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia de documento de identidade com foto.
A prova objetiva, com 10 questões de múltipla escolha, terá duração de quatro horas e será realizada no dia 5 de agosto, das 8 às 12 horas, na Escola Municipal Joaquim Murtinho, localizada na Rua Onofre Pereira de Matos, nº 1842. No dia da prova, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica preta ou azul e de documento oficial de identificação pessoal.
O resultado final será divulgado em até cinco dias úteis após a realização da prova, no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
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