Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:32

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Comarca de Dourados abre inscrições para seleção de juízes leigos

Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição das 12 às 18 horas, na secretaria da Direção do Foro da comarca

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/07/2018 às 10:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Até o dia 20 de julho estão abertas as inscrições para o II Processo Seletivo Simplificado para a escolha de juízes leigos atuarem no Sistema dos Juizados Especiais da comarca de Dourados, junto à 2ª Vara do Juizado Especial.

Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição das 12 às 18 horas, na secretaria da Direção do Foro da comarca, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 210, no centro de Dourados. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia de documento de identidade com foto.

Leia Também

• Violência contra a mulher é tema do Prêmio de Jornalismo do TJMS

• Divulgado gabarito oficial da prova de seleção de estagiários do TJMS

• Provas do processo seletivo de estágio do TJMS serão neste domingo na UCDB

A prova objetiva, com 10 questões de múltipla escolha, terá duração de quatro horas e será realizada no dia 5 de agosto, das 8 às 12 horas, na Escola Municipal Joaquim Murtinho, localizada na Rua Onofre Pereira de Matos, nº 1842. No dia da prova, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica preta ou azul e de documento oficial de identificação pessoal.

O resultado final será divulgado em até cinco dias úteis após a realização da prova, no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo