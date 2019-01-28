Na Capital, padre Reginaldo assume Santuário recorde de novenas no mundo todo

Sob sua responsabilidade, estão os trabalhos da paróquia que recebe milhares de fiéis do estado e também de diversas partes do Brasil. Consagradas para as novenas, todas as quartas-feiras já são reconhecidas na Capital como dia exclusivo de oração, com 18 novenas, das 6 às 23 horas e público estimado de 24 mil pessoas que frequentam o Santuário neste dia.

Campo Grande - Neste domingo (27) fiéis da Igreja Católica, inclusive oriundos da região de Aquidauana, prestigiaram a posse do novo reitor do Santuário de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Afonso Pena, Bairro Amambaí, em Campo Grande. O padre Reginaldo Padilha, que já atuou como pároco da Igreja Imaculada Conceição por quatro anos, assume agora o Santuário que mais oferece novenas no mundo todo.

Aos 43 anos, o padre Reginaldo sempre foi bastante atuante em todas as paróquias pelas quais passou. Ele deixa a Nossa Senhora da Guia, onde permaneceu por 7 anos, para assumir a reitoria do Santuário, função designada para a administração do gigante complexo com diversas ações, atividades, missas e novenas oferecidas no local.

“Eu fiquei muito feliz com essa missão. Mas é preciso frisar que vivemos uma vida comunitária, por isso, o reitor não assume nada sozinho. Somos em cinco padres e um irmão redentorista. De maneira bem tranquila, vamos dar continuidade aos trabalhos realizados pelos confrades e padres que passaram por aqui para que o Santuário seja sempre um sinal de paz, de graças e de bênçãos para as pessoas”, explicou.

Nova missão

O missionário redentorista passa a ser o 24º pároco e o sexto reitor do Santuário. Com mais de 20 anos de sacerdócio, Padre Reginaldo ressalta que todos os que procurarem o local continuarão a ser bem acolhidos, numa comunidade reconhecida pela união e pelas ações beneficentes em prol de todos os necessitados. “Nosso trabalho é fazer com que, cada dia mais, aqui seja um lugar de acolhida em Campo Grande, para aqueles que precisam de ajuda, da mão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro".

Santuário lotado de fiéis para acompanhar a designação da reitoria ao Padre Reginaldo. Foto: Rhobson Tavares Lima.

Lembranças de Aquidauana – Padre Reginaldo se recorda do tempo em que foi pároco da Imaculada Conceição, de 2007 a 2011. E agora, como reitor do Santuário, expressou ao Jornal O Pantaneiro seu desejo de que todos acolham o novo pároco da Igreja Matriz, o padre Paulo, com carinho. “Envio uma saudação fraterna para que o padre Paulo seja um sinal de graça na vida do povo, possa ser feliz no ministério no qual foi chamado e um sinal de benção em Aquidauana”.

Padre Reginaldo diz que ainda não conheceu o Museu de Arte Sacra Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli, recém-inaugurado em Aquidauana, no dia 20 de janeiro, o primeiro do gênero em Mato Grosso do Sul. “Dona Lurdes foi muito importante e muito atuante na igreja. É mais do que merecida essa homenagem. Irei a Aquidauana conhecer o novo museu assim que tiver uma oportunidade”, relatou.

Padroeira de Mato Grosso do Sul

No dia 27 de dezembro de 2017, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja sancionou a Lei, de autoria do Legislativo Estadual, aumentando ainda mais a relevância do trabalho intenso feito pelo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Reginaldo, que acompanhou o processo, considerou uma grande alegria a aprovação do então Projeto de Lei, diante dos milhares de testemunhos de bênçãos concedias por meio da fé cristã à Nossa Senhora, sob o título de Perpétuo Socorro.

História do Santuário

A Paróquia de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro foi fundada em 1939, pelo então bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, na Capital, cujo traçado, elaborado por engenheiros militares, acompanha as linhas sinuosas da ferrovia.

Assim, com a vocação para atender aos habitantes da margem direita do córrego Segredo, a Paróquia instala-se em meio ao conjunto militar, e fica sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.





Fachada do Santuário na Capital. Foto: Redentoristas.org

A Igreja foi construída em um terreno cedido pela Prefeitura Municipal ao lado das instalações do Círculo Militar. A inauguração da Igreja aconteceu no dia 3 de agosto de 1941. Junto à igreja, funcionou durante muito tempo o Seminário dos Redentoristas. No dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitorio Pavanello, publicou o decreto de ereção da Igreja a Santuário Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, motivado pelas tradicionais novenas que reúnem milhares de pessoas.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Ela nasceu de um ícone (pintura de Nossa Senhora) milagroso, que foi furtado de uma Igreja na ilha de Creta, Grécia, no século XV. Trata-se de uma pintura sobre a madeira, em estilo bizantino.

Na pintura, Maria é representada segurando o menino Jesus em seu colo. O menino Jesus observa dois anjos que lhe mostram os elementos de sua paixão; Os anjos seguram uma cruz, uma lança e uma vara com uma esponja. O menino se assusta, abraça a Mãe e uma sandália lhe cai dos pés. Arcanjo Gabriel e arcanjo Miguel flutuam acima dos ombros de Maria.





Imagem inspira milhares de cristãos que frequentam seu Santuário, na Capital. Imagem: divulgação

No começo de 1866, o Papa Pio IX entregou a guarda da imagem aos Redentoristas. Na ocasião, o papa fez a eles esta recomendação: “Fazei com que todo o mundo conheça esta devoção.” Fizeram então muitas cópias do ícone e a difundiram por todas as partes do mundo.

Depois desta missão recebida do papa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro passou a ser oficialmente a Padroeira dos Redentoristas. Sua festa é comemorada em 27 de junho. Após a restauração da imagem, ela foi devolvida à Igreja de Santo Afonso. Lá passou a ser venerada pelo povo. O quadro, atualmente, em se tratando de ícone bizantino, é o mais venerado em todo o mundo.

*Com informações do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.