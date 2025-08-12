Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 15:43

Buscar

Últimas notícias
X
Bem-Vindo 

Boa notícia: inauguração do Essencial Atacadista será às 9h desta 4ªf. em Anastácio

População está convidada para aproveitar as promoções de inauguração, já que o atacadista é, também, varejista

Ademar Cardoso

Publicado em 12/08/2025 às 13:51

Atualizado em 12/08/2025 às 15:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Essencial Atacadista fica na entrada do município de Anastácio: Av Integração, 1834 / (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O grupo Essencial inaugura sua primeira unidade atacadista no município de Anastácio/MS, às 9h desta quarta-feira (13), com muitas promoções com bons preços e produtos de qualidade.

O empreendimento é, também, varejista e a população está convidada para conhecer milhares de itens de produtos disponíveis em todas as áreas. A localização é privilegiada, bem na entrada da cidade: Av Integração, 1834.

Essencial Atacadista possui caixas especiais para PCDs-Pessoas Com Deficiência (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O estacionamento é amplo e propicia uma vista vislumbrante da morraria da Serra de Maracaju. É uma excelente parada para viajantes que passam pela rodovia. A estrutura de atendimento é moderna.

Tem Wi-Fi para clientes, caixa exclusivo para PCDs-Pessoas com Deficiência, Cadeirantes, idosos a partir de 60 anos, mãe com criança no colo, gestantes, obesos e autistas. Além disso, quatro caixas automatizados para os próprios clientes passarem suas compras.

As crianças são bem-vindas e terão transporte especial acoplado ao carrinho de compras (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O sistema de caixas de autoatendimento, existe nas grandes cidades brasileiras, há, aproximadamente, quatro anos e, desde 2022, em Mato Grosso do Sul. Há, também, caixa exclusivo para empresas cadastradas.

As crianças são muito bem-vindas e tem transporte especial acoplado ao carrinho de compras. O horário de funcionamento é diferenciado: abre às 6h30 e funciona até às 21h, de segunda a sábado; e das 6h30 ao meio-dia, no domingo.

Estacionamento propicia maravlhosa vista da morraria integrante da Serra de Maracaju, atrativo turístico (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O Essencial Atacadista já começa gerando, cerca de 200 empregos diretos (130) e indiretos. Está preparado para atender Anastácio, Aquidauana e as demais cidades da microrregião pantaneira.

Tem açougue bem equipado, padaria com produtos fresquinhos todos os dias, mix completo de alimentos, produtos de higiene, limpeza e muito mais. O estacionamento possui áreas cobertas e descobertas, garantindo conforto e praticidade.

Quatro caixas de autoatendimento estão disponíveis para os consumidores (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

E o mais importante: é o primeiro atacado da região a oferecer vagas exclusivas para pessoas autistas, além das tradicionais vagas para idosos e cadeirantes, demonstrando um verdadeiro compromisso com a inclusão e o bem-estar de todos.

Essencial Atacado: preços competitivos, variedade, conforto e acessibilidade para todos os públicos. Entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99681-7963.

Confira a localização:

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Emprego

Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá

Serviços

Anatel endurece regras para ligações em massa de empresas

Contratantes com mais de 500 mil chamadas mensais terão 90 dias para adotar autenticação obrigatória e evitar abusos

Saúde

TCE-MS recebe mães atípicas para discutir falhas no atendimento a crianças com deficiência

Publicidade

Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais

Oncologista diz que é maior avanço na área nos últimos 20 anos

Polícia

PM realiza palestras sobre prevenção à violência contra a mulher em Ladário

Os militares abordaram a Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, canais de denúncia e formas de apoio às vítimas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo