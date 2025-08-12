Boa notícia: inauguração do Essencial Atacadista será às 9h desta 4ªf. em Anastácio

Essencial Atacadista fica na entrada do município de Anastácio: Av Integração, 1834 / (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O grupo Essencial inaugura sua primeira unidade atacadista no município de Anastácio/MS, às 9h desta quarta-feira (13), com muitas promoções com bons preços e produtos de qualidade.

O empreendimento é, também, varejista e a população está convidada para conhecer milhares de itens de produtos disponíveis em todas as áreas. A localização é privilegiada, bem na entrada da cidade: Av Integração, 1834.

Essencial Atacadista possui caixas especiais para PCDs-Pessoas Com Deficiência (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O estacionamento é amplo e propicia uma vista vislumbrante da morraria da Serra de Maracaju. É uma excelente parada para viajantes que passam pela rodovia. A estrutura de atendimento é moderna.

Tem Wi-Fi para clientes, caixa exclusivo para PCDs-Pessoas com Deficiência, Cadeirantes, idosos a partir de 60 anos, mãe com criança no colo, gestantes, obesos e autistas. Além disso, quatro caixas automatizados para os próprios clientes passarem suas compras.

As crianças são bem-vindas e terão transporte especial acoplado ao carrinho de compras (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O sistema de caixas de autoatendimento, existe nas grandes cidades brasileiras, há, aproximadamente, quatro anos e, desde 2022, em Mato Grosso do Sul. Há, também, caixa exclusivo para empresas cadastradas.

As crianças são muito bem-vindas e tem transporte especial acoplado ao carrinho de compras. O horário de funcionamento é diferenciado: abre às 6h30 e funciona até às 21h, de segunda a sábado; e das 6h30 ao meio-dia, no domingo.

Estacionamento propicia maravlhosa vista da morraria integrante da Serra de Maracaju, atrativo turístico (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O Essencial Atacadista já começa gerando, cerca de 200 empregos diretos (130) e indiretos. Está preparado para atender Anastácio, Aquidauana e as demais cidades da microrregião pantaneira.

Tem açougue bem equipado, padaria com produtos fresquinhos todos os dias, mix completo de alimentos, produtos de higiene, limpeza e muito mais. O estacionamento possui áreas cobertas e descobertas, garantindo conforto e praticidade.

Quatro caixas de autoatendimento estão disponíveis para os consumidores (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

E o mais importante: é o primeiro atacado da região a oferecer vagas exclusivas para pessoas autistas, além das tradicionais vagas para idosos e cadeirantes, demonstrando um verdadeiro compromisso com a inclusão e o bem-estar de todos.

Essencial Atacado: preços competitivos, variedade, conforto e acessibilidade para todos os públicos. Entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99681-7963.

Confira a localização: