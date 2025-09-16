Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 06:50

Buscar

Últimas notícias
X
inmet

Há previsão de chuvas e máxima de 40ºC em Aquidauana

Chuvas isoladas estão previstas para manhã e tarde

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A terça-feira (16) em Aquidauana promete ser quente, mas há previsão de chuvas pela manhã e à tarde. A máxima é de 40ºC.

O dia amanheceu com termômetros registrando 24ºC na cidade, com chuvas isoladas, menos à noite, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 36ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 24ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também deve chover na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Buscas por jovem afogado continuam em vários trechos do Rio Aquidauana

Geral

Governo nomeia 279 aprovados no Concurso Nacional Unificado

Inmet

Previsão indica baixa umidade e máxima de 42ºC hoje em Aquidauana

Pode chover no fim do dia em áreas isoladas da cidade

Conselho da Justiça Federal

MS pode ganhar seis novas varas federais e otimizar sistema de justiça

Publicidade

Concurso

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

ÚLTIMAS

Cultura

Curso de cabeleireira fortalece autonomia de mulheres Guarani Kaiowá

A formação integra o Programa Teko Porã, que busca promover geração de renda e valorização cultural entre os povos indígenas

Incêndios

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

Militares alertam para os riscos de fumaça na BR-262

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo