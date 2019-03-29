Vereador de Miranda que faltar em sessão terá desconto em folha a partir de abril

O presidente da Câmara Municipal de Miranda, Vereador Edson Moraes de Souza, emitiu ofício aos demais vereadores durante a última sessão ordinária realizada no dia 18 de março, comunicando que a partir do mês de abril será descontado em folha de pagamento as faltas injustificadas nas sessões ordinárias e extraordinárias, proporcionalmente ao número de sessões realizadas no respectivo mês.

Edson também considerou no documento a necessidade de zelar pelos objetos e móveis dos gabinetes durante o uso, bem como observar o acesso concedido a ele, que, segundo o presidente da Casa de Leis, é de responsabilidade pessoal de cada parlamentar. Por orientação jurídica, o vereador é agente político, equiparado a servidor público para os efeitos legais e a falta não descontada e o dano patrimonial não ressarcido configuram ato de Improbidade Administrativa nos termos do artigo 10 da Lei 8.429/92.