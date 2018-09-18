‘Zé Ribeiro’, pecuarista e ex-vereador de Aquidauana, falece em São Paulo

Luto
Muito atuante na cidade, Ribeiro também já foi secretário Municipal de Produção
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Alves Ribeiro Neto, conhecido em Aquidauana e região por “Zé Ribeiro”, pecuarista, ex-vereador e ex-secretário Municipal de Produção na gestão Felipe Orro.
O pecuarista estava em tratamento no Hospital Albert Einstein, São Paulo, mas não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (17) por volta das 20 horas. Seu corpo será velado a partir das 12 horas de hoje (18), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.
José Alves Ribeiro Neto, filho do Dr. Renato Ribeiro e sobrinho do ex-prefeito Tico Ribeiro, pai do atual prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, deixa um legado de trabalho e dedicação ao município.
Zé Ribeiro deixa filhos, noras, genro e netos, além da esposa e companheira Lucy Chaves Ribeiro. Desejamos à família e amigos de Zé Ribeiro os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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