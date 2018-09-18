‘Zé Ribeiro’, pecuarista e ex-vereador de Aquidauana, falece em São Paulo

É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Alves Ribeiro Neto, conhecido em Aquidauana e região por “Zé Ribeiro”, pecuarista, ex-vereador e ex-secretário Municipal de Produção na gestão Felipe Orro.

O pecuarista estava em tratamento no Hospital Albert Einstein, São Paulo, mas não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (17) por volta das 20 horas. Seu corpo será velado a partir das 12 horas de hoje (18), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.