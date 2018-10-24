Falece de infarto o radialista Edson de Souza

Na noite desta terça-feira (23) familiares e amigos de Edson de Souza foram surpreendidos com a notícia de que o radialista conhecido por Cabo Edson sofreu um infarto fulminante e faleceu no hospital de Aquidauana.

Amigos do radialista publicaram mensagens pesar nas redes sociais sobre o falecimento de Cabo Edson:

LUTO NO RÁDIO AQUIDAUANENSE

"Edson de Souza, talentoso e exemplar profissional, trabalhou nas rádios de Aquidauana e Anastácio, sempre pautado pela veracidade dos fatos, narrava com simplicidade as ocorrências! Grande cronista policial."

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do Cabo Edson.