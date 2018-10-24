Falece de infarto o radialista Edson de Souza

Luto
Conhecido na cidade por Cabo Edson, amigos prestam homenagens pelas redes sociais
Na noite desta terça-feira (23) familiares e amigos de Edson de Souza foram surpreendidos com a notícia de que o radialista conhecido por Cabo Edson sofreu um infarto fulminante e faleceu no hospital de Aquidauana.
Amigos do radialista publicaram mensagens pesar nas redes sociais sobre o falecimento de Cabo Edson:
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS