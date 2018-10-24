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Falece de infarto o radialista Edson de Souza

Conhecido na cidade por Cabo Edson, amigos prestam homenagens pelas redes sociais

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 08:00

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Na noite desta terça-feira (23) familiares e amigos de Edson de Souza foram surpreendidos com a notícia de que o radialista conhecido por Cabo Edson sofreu um infarto fulminante e faleceu no hospital de Aquidauana.

Amigos do radialista publicaram mensagens pesar nas redes sociais sobre o falecimento de Cabo Edson: 

LUTO NO RÁDIO AQUIDAUANENSE
 
"Edson de Souza, talentoso e exemplar profissional, trabalhou nas rádios de Aquidauana e Anastácio, sempre pautado pela veracidade dos fatos, narrava com simplicidade as ocorrências! Grande cronista policial."
 
Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do Cabo Edson. 

 

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