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Áudio mostra suposto anúncio de falso sequestro em Aquidauana

Bandidos diz que está com a “filha” do rapaz e exige o pagamento de R$ 50 mil

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 16:27

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Crédito do vídeo: Redação

Os moradores de Aquidauana têm sido alvos de uma série de ligações anunciando falsos sequestros. Em um áudio que teria sido registrado na manhã desta sexta-feira (28), por um jovem de 25 anos, uma voz masculina anuncia o assalto e sequestro relâmpago da “filha” do rapaz. O telefonema teria sido recebido às 7h25. Seria este o terceiro golpe deste tipo retratado pela equipe de reportagem de O Pantaneiro. A pessoa que está do outro lado da linha, e que conversa com o leitor, exige R$ 50 mil para libertar a suposta refém. 

“Eu não tenho filha”, afirmou o leitor de O Pantaneiro, que entrou em contato por meio da nossa página no Facebook. Ele gravou a ligação. As instruções para o possível pagamento são semelhantes aos casos anteriores. O golpista exige que a vítima em potencial saque o valor e faça o depósito. Outro detalhe comum na tentativa de dar o golpe se refere a ligação. O bandido ordena que o rapaz não desligue o telefone.

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Nos casos anteriores, um empresário fez os pagamentos temendo que a filha estivesse em perigo. Ele pagou mais de R$ 6 mil. Na ocasião mais recente em que o bandido teve sucesso com o golpe foi com a ligação feita para uma dona de casa, ela também pensou que sua filha havia sido sequestrada e pagou R$ 7,5 mil de resgate. 

O jovem conversa com o bandido por pouco mais de 2 minutos, já no final do telefonema, o farsante diz que ele não devia chamar a polícia e pergunta quem estava com o rapaz naquele momento. O aquidauanense responde que está acompanhado de um detetive e um investigador. O bandido muda o tom e diz: aí não dá, e desliga. 

 

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