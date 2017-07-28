Áudio mostra suposto anúncio de falso sequestro em Aquidauana

Os moradores de Aquidauana têm sido alvos de uma série de ligações anunciando falsos sequestros. Em um áudio que teria sido registrado na manhã desta sexta-feira (28), por um jovem de 25 anos, uma voz masculina anuncia o assalto e sequestro relâmpago da “filha” do rapaz. O telefonema teria sido recebido às 7h25. Seria este o terceiro golpe deste tipo retratado pela equipe de reportagem de O Pantaneiro. A pessoa que está do outro lado da linha, e que conversa com o leitor, exige R$ 50 mil para libertar a suposta refém.

“Eu não tenho filha”, afirmou o leitor de O Pantaneiro, que entrou em contato por meio da nossa página no Facebook. Ele gravou a ligação. As instruções para o possível pagamento são semelhantes aos casos anteriores. O golpista exige que a vítima em potencial saque o valor e faça o depósito. Outro detalhe comum na tentativa de dar o golpe se refere a ligação. O bandido ordena que o rapaz não desligue o telefone.