Caminhoneiro é preso com duas toneladas de agrotóxicos contrabandeados

Na manhã desta segunda-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 2 mil quilos de agrotóxicos transportados em uma carreta, em Caarapó. O motorista, de 41 anos foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de contrabando.



Conforme apurado, durante abordagem o condutor informou que estava vazio, no entanto diante do nervosismo apresentado os agentes desconfiaram que poderia haver algum ilícito. Os policiais encontraram nos compartimentos ocultos dos semirreboques, vários sacos com agrotóxicos sem nota fiscal, que totalizaram dois mil quilos.

O condutor declarou ter pego a carga em Eldorado, levaria até São Gabriel do Oeste, e lá receberia pelo transporte. Os policiais encontraram ainda, R$ 5.949,00. O dinheiro, o agrotóxico e o motorista, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.