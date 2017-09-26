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Perseguição

Adolescente rouba camionete, fura pedágio, atira contra a PM e é baleado

Garoto foi apreedido após tentar se esconder em uma mata

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2017 às 16:12

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A Policia Militar baleou um adolescente envolvido no roubo da camionete Toyota Hilux de uma mulher de 38 anos, na cidade de Dourados. O garoto fugiu rumo a Caarapó, furou pedágio e trocou tiros contra os policiais, sendo apreendido após tentar se esconder em uma mata. Tudo aconteceu na última noite.


Após denúncia do roubo, a PM flagrou o condutor na Rua Bela Vista. Ele empreendeu fuga sentido rodovia BR-163, sendo que ao chegar na Rua Mozart Calheiros, o acusado posteriormente identificado como um adolescente de 16 anos, efetuou vários disparos contra a viatura policial, seguindo pela Avenida Hayel Bon Faker até a rodovia.

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Foi realizado o acompanhamento tático sentido Caarapó. O menor transitava em alta velocidade, colocando os demais usuários da via em risco, e na altura do trevo de acesso a Embrapa, dispensou uma arma de fogo que foi recuperada pelos policiais e identificada como um revólver calibre 38, com munições deflagradas.


O adolescente transpôs as cancelas do pedágio, destruindo-as e danificando parcialmente o veículo durante a fuga. Uma das equipes da PM de Caarapó, montou um bloqueio policial na rodovia próximo a entrada da cidade, sendo que o condutor da caminhonete desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais e arremessou o veículo contra a guarnição.


Durante o curso da ocorrência, foram realizados disparos de arma de fogo de dotação da PM (.40), atingindo o condutor, que posteriormente abandonou o veículo na via e tentou esconder-se em um matagal, sendo contido pela equipe policial que acionou uma equipe do corpo de bombeiros para socorre-lo até o hospital de Caarapó e posteriormente ao Hospital da Vida em Dourados..

 

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