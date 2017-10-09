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Guerra entre facções

Após morador de Anastácio, 2º jovem é achado decapitado na Capital em 7 dias

Há uma semana, Leoni de Moura foi encontrado carbonizado e sem a cabeça no lixão de Campo Grande

Daniele Valentin

Publicado em 09/10/2017 às 06:45

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Um segundo jovem, em apenas 7 dias, foi encontrado em Campo Grande. Identificado como Rudnei Silva, o jovem pode ter sido o 4º decapitado na guerra entre facções em Mato Grosso do Sul, só em 2017. Há uma semana, Leoni de Moura Custódio, de 18 anos, que era morador de Anastácio, foi encontrado carbonizado e sem a cabeça no aterro sanitário de Campo Grande.

Fotos que já circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima enrolado em um cobertor e com a cabeça separada do corpo. Não há informações das causas, mas a crueldade do assassinato se assemelha a execuções praticadas por facções criminosas e o caso será investigado.

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Outro caso

Leoni de Moura Custódio, de 18 anos, foi encontrado carbonizado e sem a cabeça no aterro sanitário de Campo Grande, no último dia 29 de setembro. A vítima ficou desaparecida por dois dias e durante o registro do sumiço na Polícia Civil, o pai recebeu a informação do achado do corpo.

A confirmação do exame de DNA saiu na última terça-feira (3) e o sepultamento na quinta-feira (5). A vítima que morava no Assentamento Monjolinho, em Anastácio, estava a passeio na casa do pai, no Bairro Canguru.

A família desconhece a participação da vítima com grupos criminosos ou a existência de alguma rixa.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil e o delegado Geraldo Marin acredita que o jovem pode ter sido vítima de alguma facção, devido a crueldade da execução.

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