Turistas são multados em R$ 8 mil por transporte ilegal de quase 90 kg de peixes

BR-262
Abordagem ocorreu na BR-262
Oito turistas foram multados em mais de R$ 8 mil por transporte ilegal de quase 90 kg de peixes nesta sexta-feira (13). O ônibus foi abordado no Buraco das Piranhas durante fiscalização na BR-262.
Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) trabalhavam durante a operação Pesque Legal, dentro da operação Pacificador 67 da Polícia Militar.
No ônibus estavam oito turistas paranaenses, residentes em Paiçandu (PR), que transportavam ilegalmente em um frízer no bagageiro do ônibus, 88 kg de pescado, que eles tinham capturado no rio Paraguai na região de Porto Jofre.
Os pescadores não tinham efetuado a vistoria e o lacre obrigatório para o transporte. Havia pescado beneficiado, o que é proibido antes de se fazer a vistoria, no sentido de se evitar o beneficiamento de peixes fora da medida, ou capturados com petrechos proibidos. O pescado e o frízer foram apreendidos.
Os infratores foram autuados administrativamente por transporte de pescado sem a Guia de Controle de Pescado (GCP) e foram multados em um total de R$ 8.060,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas de Corumbá.
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