Após tentativa de estupro, mulher passa a ser ameaçada de morte

Anastácio
Neto do autor anda armado pelas ruas dizendo que vai matar mulher
Mulher de 55 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar que tem recebido ameaças de morte de um rapaz de 26 anos. O autor seria neto de um idoso que tentou estuprar a vítima ontem, mas sem sucesso.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi informada por testemunhas que o rapaz anda armado pela região do bairro em que ela mora, que não será divulgada por questões de segurança, dizendo que irá matá-la.
A mulher disse à polícia que ontem o avô do autor tentou estuprá-la, mas não conseguiu, e que desde então vem sendo ameaçada e, temendo pela sua vida, decidiu registrar boletim de ocorrência.
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