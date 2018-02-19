Após tentativa de estupro, mulher passa a ser ameaçada de morte

Mulher de 55 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio para denunciar que tem recebido ameaças de morte de um rapaz de 26 anos. O autor seria neto de um idoso que tentou estuprar a vítima ontem, mas sem sucesso.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi informada por testemunhas que o rapaz anda armado pela região do bairro em que ela mora, que não será divulgada por questões de segurança, dizendo que irá matá-la.