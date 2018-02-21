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Tráfico

Rotai fecha boca de fumo e prende dois irmãos em flagrante no Bairro Guanany

Usuário foi flagrado saindo do local com maconha

Renan Nucci

Publicado em 21/02/2018 às 16:16

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Equipe da Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, no Bairro Guanandy, os irmãos Dilson Rodrigues dos Santos, de 42 anos, e Sidney Rodrigues dos Santos, 38, por tráfico de drogas. Ambos mantinham boca de fumo em residência localizada na Rua Sete de Setembro.

Segundo a PM, a Rotai recebeu informação de que no imóvel operava sistema de tráfico de drogas e passou a monitorar o local. Ontem, por volta das 20h30, flagraram o momento em que um usuário saiu de camionete do local. Ele foi abordado com 8,7 gramas de maconha, e afirmou ter comprado a droga de Sidney e Dilson, por R$ 10.

Esta seria a segunda vez que ele adquiria entorpecentes no local. Os PMs foram para a casa dos suspeitos, onde encontraram cinco celulares, uma máquina de cortar grama sem nota, e R$ 289 em dinheiro. No fundo do quintal havia um tablete de maconha, uma faca e uma capa que protegia a droga da chuva. Diante do flagrante, os irmãos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Civil.

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