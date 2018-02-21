Rotai fecha boca de fumo e prende dois irmãos em flagrante no Bairro Guanany

Equipe da Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, no Bairro Guanandy, os irmãos Dilson Rodrigues dos Santos, de 42 anos, e Sidney Rodrigues dos Santos, 38, por tráfico de drogas. Ambos mantinham boca de fumo em residência localizada na Rua Sete de Setembro.

Segundo a PM, a Rotai recebeu informação de que no imóvel operava sistema de tráfico de drogas e passou a monitorar o local. Ontem, por volta das 20h30, flagraram o momento em que um usuário saiu de camionete do local. Ele foi abordado com 8,7 gramas de maconha, e afirmou ter comprado a droga de Sidney e Dilson, por R$ 10.

Esta seria a segunda vez que ele adquiria entorpecentes no local. Os PMs foram para a casa dos suspeitos, onde encontraram cinco celulares, uma máquina de cortar grama sem nota, e R$ 289 em dinheiro. No fundo do quintal havia um tablete de maconha, uma faca e uma capa que protegia a droga da chuva. Diante do flagrante, os irmãos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Civil.



