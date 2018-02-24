Atropelamento mata idoso de 77 anos que tentava atravessar via

Tragédia
Vítima foi atropelada por moto, foi socorrida, mas não resistiu
Acidente de trânsito matou idoso de 77 anos no início da noite de ontem, na região do Jardim Ouro Verde, em Dourados. A vítima foi atropelada por moto enquanto tentava atravessar a Rua Monte Alegre, no cruzamento com a Vanilton Finamore.
Segundo o site Dourados News, ao entrar na via, Francisco Pereira Mourão foi colhido pelo veículo modelo Honda Titan. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O piloto da moto também se feriu, mas não corre risco. As causas do acidente são apuradas.
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