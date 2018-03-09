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Motorista de camionete pagou fiança e vai responder por crime em liberdade

Jovem de 22 anos atropelou e matou Samuel de Oliveira Macedo

Renan Nucci

Publicado em 09/03/2018 às 14:29

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Após pagar fiança, o motorista de 22 anos da camionete Hilux que atropelou e matou Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos, foi solto e vai responder em liberdade por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor. Ele já tinha se envolvido em grave acidente, mas sem morte, em 2014, quando atingiu motociclista.

Conforme apurado, ao ser preso durante a madrugada, o delegado Éder Oliveira Moraes, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, o autuou em flagrante e o manteve preso, sem fiança. Porém, durante audiência de custódia, o juízo arbitrou fiança em um salário mínimo, que foi paga. Em seguida foi expedido o alvará de soltura para que a polícia o liberasse.

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Samuel foi atropelado no Bairro Serraria, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Quintino Bocaiuva, na madrugada de ontem. O autor confessou que momentos antes estava bebendo em uma conveniência e disse que a vítima surgiu na frente do veículo. Ele apresentava visível embriaguez e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, em 2014  o rapaz se envolveu em outro acidente, mas sem morte. Ele colheu motociclista na Rua Giovani Toscano de Brito. A vítima seguia em uma moto Honda quando sinalizou para virar à esquerda. O jovem que vinha atrás não percebeu  a manobra e atingiu a moto, deixando a vítima com diversos ferimentos.

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