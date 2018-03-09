Motorista de camionete pagou fiança e vai responder por crime em liberdade

Após pagar fiança, o motorista de 22 anos da camionete Hilux que atropelou e matou Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos, foi solto e vai responder em liberdade por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor. Ele já tinha se envolvido em grave acidente, mas sem morte, em 2014, quando atingiu motociclista.

Conforme apurado, ao ser preso durante a madrugada, o delegado Éder Oliveira Moraes, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, o autuou em flagrante e o manteve preso, sem fiança. Porém, durante audiência de custódia, o juízo arbitrou fiança em um salário mínimo, que foi paga. Em seguida foi expedido o alvará de soltura para que a polícia o liberasse.