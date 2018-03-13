Homem receberia R$ 10 mil para levar cocaína do MS a São Paulo

Tráfico
Autor foi preso pela PRF em Campo Grande
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, em Campo Grande, 50 quilos de cocaína transportados no fundo falso de um veículo Palio Weekend, que seguia pela rodovia BR-163. O motorista, de 29 anos, foi preso em flagrante e disse que receberia R$ 10 mil para levar a carga até Limeira (SP).
Segundo a polícia, durante fiscalização, os policiais abordaram o homem e fizeram uma averiguação detalhada no veículo, onde encontraram os tabletes escondidos debaixo do assoalho. Em grandes centros como São Paulo, o quilo da droga chega a valer até R$ 30 mil, motivo pelo qual a suspeita é de que a carga esteja avaliada em R$ 1,5 milhão.
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