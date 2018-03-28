Filha alcoolizada agride mãe idosa e caso vai parar na Polícia

A Delegacia de Polícia de Bodoquena, distante 133km de Aquidauana, registrou caso de violência doméstica envolvendo mãe e filha na tarde desta terça-feira (27). De acordo com o boletim de ocorrência, a filha teria se desentendido com os familiares por estar sob efeito de álcool e ter tomado dinheiro, à força, da própria mãe.

Segundo os autos, a filha agrediu a idosa com socos e pontapés nas pernas e braços. A Polícia Militar de Bodoquena também danificadas pela filha, presa e encaminhada à Delegacia.

A mãe da autora foi encaminhada ao hospital local para atendimento médico.