Jornalista e família são rendidos e roubados por bandidos em Campo Grande

Noite desta segunda-feira (2), em Campo Grande, bandidos renderam a família de um jornalista de 64 anos. Exigiram ouro e roubaram um carro popular e diversos objetos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e nem o veículo recuperado.

O assessor de imprensa de um órgão público federal, a esposa de 54 anos e o filho de 21, chegavam em casa, no bairro Vilas Boas, por volta das 22h30 (de MS) quando foram rendidos por dois bandidos, um deles com arma de fogo.

A família foi obrigada a entrar em casa com os assaltantes. Mãe e filho ficaram na área de serviço e o pai foi amarrado com toalha em um dos quartos. Os bandidos ficaram cerca de 20 minutos no local.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os suspeitos pediam por ouro e dinheiro. Como não havia joias no local, roubaram documentos, um carro popular ano 2009, chaves, um televisor, um modem e um notebook.