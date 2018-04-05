Bandido em HB20 roubado em Cuiabá alegou que veio à Aquidauana para procurar emprego

Segundo informações divulgadas ontem (4) e hoje (5) pela rádio Pantaneira AM, os policiais foram acionados para a realização de abordagem a um veículo Hyundai HB20 com placas de Cuiabá (MT), que levantou suspeitas enquanto transitava no bairro Serraria. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo teriam ficado nervosos e, em ato contínuo de checagem, constatou-se produtos de furto/roubo ocorrido na capital mato-grossense, além do porte de um revólver cromado, calibre .38, com seis munições intactas, que estava escondido atrás do banco do passageiro.

Após a ação conjunta entre Polícia Civil e Militar de Aquidauana na última terça-feira (3), os três assaltantes vindos de Primavera do Leste, Mato Grosso, distante 495km de Aquidauana, foram ouvidos na DP do município e colocados à disposição da Justiça. A inteligência da PC havia levantado a suspeita de que o trio cometeria uma série de crimes na cidade, o que foi evitado pelo policiamento ostensivo.

De acordo com o radialista Ronaldo Regis, um dos bandidos, de 23 anos, contou à polícia que veio de carona com a mulher, suposta “dona” do veículo, de 32 anos. Ele alegou que procurou emprego em Coxim, mas não conseguiu e passou toda a terça rodando Aquidauana para procurar serviço.

Já a mulher, segundo ela atendente de enfermeira em Primavera do Leste (MT), relatou aos policiais que comprou o veículo HB20, ainda financiado, por R$ 9.600, mas que não sabe de quem comprou, pois só tinha o número do celular de quem o vendeu e buscava regularizar o automóvel. Sobre o outro rapaz, de 21 anos, ela afirmou que não o conhecia, e que também teria vindo de carona. Ela estaria de passagem em direção à Campo Grande, onde ficaria na casa de uma tia. Sobre a tentativa de burlar a fiscalização utilizando a estrada do Taboco, via de terra com 130km que liga Rio Verde a Aquidauana, segundo ela, o GPS falhou e indicou o caminho de chão.

Os três bandidos, levados para à Delegacia, foram presos por receptação, associação criminosa, porte de armas e drogas. Acabaram sendo presos em flagrante e estão à disposição para os procedimentos legais.