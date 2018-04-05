Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:30

Buscar

Últimas notícias
X

Flagrante

Bandido em HB20 roubado em Cuiabá alegou que veio à Aquidauana para procurar emprego

Trio afirma que GPS errou e usou rota de 130km pela estrada de terra do Taboco

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/04/2018 às 10:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após a ação conjunta entre Polícia Civil e Militar de Aquidauana na última terça-feira (3), os três assaltantes vindos de Primavera do Leste, Mato Grosso, distante 495km de Aquidauana, foram ouvidos na DP do município e colocados à disposição da Justiça. A inteligência da PC havia levantado a suspeita de que o trio cometeria uma série de crimes na cidade, o que foi evitado pelo policiamento ostensivo.

Segundo informações divulgadas ontem (4) e hoje (5) pela rádio Pantaneira AM, os policiais foram acionados para a realização de abordagem a um veículo Hyundai HB20 com placas de Cuiabá (MT), que levantou suspeitas enquanto transitava no bairro Serraria. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo teriam ficado nervosos e, em ato contínuo de checagem, constatou-se produtos de furto/roubo ocorrido na capital mato-grossense, além do porte de um revólver cromado, calibre .38, com seis munições intactas, que estava escondido atrás do banco do passageiro.

Leia Também

• Motorista de camionete pagou fiança e vai responder por crime em liberdade

• Casal é preso em flagrante pelo crime de aborto em Corumbá

• Ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil evita crime em Aquidauana

De acordo com o radialista Ronaldo Regis, um dos bandidos, de 23 anos, contou à polícia que veio de carona com a mulher, suposta “dona” do veículo, de 32 anos. Ele alegou que procurou emprego em Coxim, mas não conseguiu e passou toda a terça rodando Aquidauana para procurar serviço.

Já a mulher, segundo ela atendente de enfermeira em Primavera do Leste (MT), relatou aos policiais que comprou o veículo HB20, ainda financiado, por R$ 9.600, mas que não sabe de quem comprou, pois só tinha o número do celular de quem o vendeu e buscava regularizar o automóvel. Sobre o outro rapaz, de 21 anos, ela afirmou que não o conhecia, e que também teria vindo de carona. Ela estaria de passagem em direção à Campo Grande, onde ficaria na casa de uma tia. Sobre a tentativa de burlar a fiscalização utilizando a estrada do Taboco, via de terra com 130km que liga Rio Verde a Aquidauana, segundo ela, o GPS falhou e indicou o caminho de chão.

Os três bandidos, levados para à Delegacia, foram presos por receptação, associação criminosa, porte de armas e drogas. Acabaram sendo presos em flagrante e estão à disposição para os procedimentos legais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo