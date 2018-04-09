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Segurança

Policiamento é reforçado durante a 80ª Expogrande na Capital

O policiamento ostensivo na região do Parque de Exposições Laucídio Coelho vai até o dia 15 de abril

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2018 às 12:02

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A Polícia Militar divugou nota sobre a intensificação do policiamento através de suas unidades subordinadas durante a 80ª Expogrande, que acontece até o dia 22 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O evento é tradicionalmente conhecido como a maior feira agropecuária do estado e atrai um grande número de pessoas e veículos. Segundo o comandante do CPM, Wilson Sérgio Monari, consequentemente ocorre também o aumento de incidência de ocorrências policiais na região.

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“O nosso objetivo é realizar um policiamento ostensivo preventivo e repressivo em todas as suas modalidades, visando promover segurança, tranquilidade, ordem e bem-estar de todas as pessoas que participarão do evento, tanto na área interna como na área externa”, explicou o comandante.

O policiamento – que será intensivo até o dia 15 de abril – contará com o efetivo de 100 policiais de várias unidades da Capital, entre eles estão 60 alunos do Curso de Formação de Sargentos, Batalhão Trânsito, Força Tática e Cavalaria. É importante ressaltar que serão realizadas diversas blitzes da Lei Seca, com objetivo de reduzir os índices de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção.

Nos dias em que não haverá shows (9, 10 e 11) a entrada será gratuita, logo, deverá ser dada maior atenção ao policiamento pelo número elevado de público.

Na 80ª Expogrande, além de eventos técnicos, os visitantes terão à disposição as áreas de gastronomia, diversão para as crianças e shows todas as noites. 

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