Uno fica destruído após diversas capotagens na MS-134

Um motorista de Nova Andradina, de 44 anos, sofreu um grave acidente na MS-134, na madrugada desta terça-feira, no trecho entre Nova Andradina e Casa Verde. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Fiat Uno, com placas de Taquarussu, perdeu a direção do veículo, que saiu da pista e capotou diversas vezes.

Ainda conforme a PMR, o homem ficou preso às ferragens até a chegada da equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista foi encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde ficou internado em observação. O carro teve perda total e as causas do acidente ainda são desconhecidas.