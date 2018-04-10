Uno fica destruído após diversas capotagens na MS-134

Acidente
O motorista ficou preso nas ferragens e foi encaminhado a hospital de Nova Andradina
Um motorista de Nova Andradina, de 44 anos, sofreu um grave acidente na MS-134, na madrugada desta terça-feira, no trecho entre Nova Andradina e Casa Verde. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Fiat Uno, com placas de Taquarussu, perdeu a direção do veículo, que saiu da pista e capotou diversas vezes.
Ainda conforme a PMR, o homem ficou preso às ferragens até a chegada da equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista foi encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde ficou internado em observação. O carro teve perda total e as causas do acidente ainda são desconhecidas.
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