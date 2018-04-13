Pai e filho são presos com 19 tabletes mais 2 porções de maconha em Anastácio

Tráfico
Segundo a Polícia, a grande quantidade de droga abasteceria as cidades de Aquidauana, Anastácio e Região
Nesta quinta-feira (12), por volta das 17 horas, a Getam e Rotai com apoio da Inteligência apreenderam 19 tabletes e mais duas porções de maconha em uma casa do Bairro Wilson Proença Leite, em Anastácio. Pai e filho, de 43 e 21 anos respectivamente, foram presos em flagrante no momento da ação.
Conforme informações dos policiais, eles estavam monitorando o local há semanas, após denúncia de que na casa haveria uma grande quantidade de drogas que abasteceria Aquidauana, Anastácio e Região.
A polícia foi até a casa e fez buscas no seu interior. A droga foi encontrada em baixo de um guarda roupas desmontado, ao lado de um tanque nos fundos da residência. Segundo o dono da casa, M. M. C. e o filho, M. A. O. C., a droga seria de um colega de trabalho de um lava jato que cumpria pena em regime semiaberto, R. D. D., 26 anos, conhecido por “Uerê”.
Ao chegar no presídio às 19 horas, para cumprir a pena, R. recebeu voz de prisão. Ele alegou que desconhecia o fato e que a droga não era sua.
Todos os envolvidos foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Anastácio para esclarecimentos, juntamente com a droga apreendida.
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