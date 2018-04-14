Fotógrafo campo-grandense de 36 anos morre afogado em rio de Bonito

Ainda conforme a Polícia, um guia de turismo que acompanhava André foi alertado e percorreu 100 metros até encontrar o homem, inconsciente. O corpo do rapaz teria sido resgatado próximo a ponte de acesso ao Balneário Municipal. De acordo com o guia, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, sem sucesso.

Nesta sexta-feira (13), por volta das 15h30, André Salim Jacob, de 36 anos, fotógrafo em Campo Grande, morreu afogado em um dos rios que cortam a cidade de Bonito. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz estava nadando no rio, quando testemunhas o avistaram descendo a correnteza abaixo.

Já segundo o jornal Campo Grande News a vítima pulou no rio e acabou levada pelas águas. Ele era amigo próximo dos proprietários do atrativo turístico Bonito Aventura, onde estava hospedado. Testemunhas disseram que o turista - morador de Campo Grande - estava na cidade com a namorada e desapareceu logo após mergulhar pela primeira vez no rio.

O campo-grandense foi arrastado pela correnteza por alguns metros e foi resgatado na primeira cachoeira após a ponte de acesso ao balneário da cidade, já sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

De acordo com informações de familiares e amigos, o corpo está sendo velado nesta manhã, no Parque das Primaveras e o enterro previsto à tarde, por volta das 15 horas.

* Matéria editada às 8h29 para acréscimo de informações.