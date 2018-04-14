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Afogamento

Fotógrafo campo-grandense de 36 anos morre afogado em rio de Bonito

Testemunhas informaram que André havia descido rio abaixo, foi resgatado mas chegou sem vida no hospital

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2018 às 07:57

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Nesta sexta-feira (13), por volta das 15h30, André Salim Jacob, de 36 anos, fotógrafo em Campo Grande, morreu afogado em um dos rios que cortam a cidade de Bonito. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz estava nadando no rio, quando testemunhas o avistaram descendo a correnteza abaixo.

Ainda conforme a Polícia, um guia de turismo que acompanhava André foi alertado e percorreu 100 metros até encontrar o homem, inconsciente. O corpo do rapaz teria sido resgatado próximo a ponte de acesso ao Balneário Municipal. De acordo com o guia, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, sem sucesso.

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Já segundo o jornal Campo Grande News a vítima pulou no rio e acabou levada pelas águas. Ele era amigo próximo dos proprietários do atrativo turístico Bonito Aventura, onde estava hospedado. Testemunhas disseram que o turista - morador de Campo Grande - estava na cidade com a namorada e desapareceu logo após mergulhar pela primeira vez no rio.

O campo-grandense foi arrastado pela correnteza por alguns metros e foi resgatado na primeira cachoeira após a ponte de acesso ao balneário da cidade, já sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

De acordo com informações de familiares e amigos, o corpo está sendo velado nesta manhã, no Parque das Primaveras e o enterro previsto à tarde, por volta das 15 horas.

* Matéria editada às 8h29 para acréscimo de informações.

 

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