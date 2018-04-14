Pescadores profissionais são autuados por uso ilegal de arrastão com 500 metros

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam fiscalização fluvial no município na última quarta (12) à tarde no rio Amambai e prenderam dois pescadores profissionais por pesca predatória. Eles foram surpreendidos quando estavam em uma embarcação nas proximidades da ponte da rodovia BR 487, conferindo redes (petrechos proibidos) de pesca que haviam armado no rio.

A PMA ordenou a retirada dos petrechos ilegais, um total de 10 redes de pesca, medindo 500 metros. Dois exemplares de peixes da espécie curimbatá que estavam mortos na embarcação foram apreendidos, juntamente com o barco e o motor de popa utilizados na pescaria ilegal, além de uma tarrafa (petrecho proibido) que estava na embarcação dos infratores. Cerca de 10 kg de peixes que estavam vivos presos às redes foram soltos no rio.