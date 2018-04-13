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Vigilância

PMA de Miranda recupera camionete roubada em Campo Grande

Policiais aumentaram vigilância após a ocorrência do roubo com refém há 3 dias

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/04/2018 às 07:36

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Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Miranda realizava fiscalização nesta quinta-feira (12) no perímetro urbano, quando um policial que estava na viatura verificou em frente a um hotel, um veículo com características de uma camionete Ford produto de roubo com refém há três dias na Capital, e que havia recebido em seu WhatsApp, para aumentar a vigilância, tendo em vista que o pelotão da PMA fica na BR 262.

Os policiais checaram o veículo e confirmaram ser o roubado. Como o proprietário do hotel não sabia quem havia deixado a camionete no local, ele cedeu aos Policiais o acesso às câmeras de segurança. Nas imagens, um guincho da cidade havia deixado o veículo no local. Procurado o proprietário da empresa, este informou que recebera uma ligação para guinchar o veículo quebrado na BR 262. Quando o funcionário chegou ao local não havia o motorista e nem as chaves e o veículo foi guinchado até frente ao hotel como orientado pela ligação.

Os Policiais coletaram o número do telefone como proprietário da empresa, apreenderam o veículo e encaminharam à delegacia de Polícia Civil de Miranda, que investigará a autoria do crime.

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