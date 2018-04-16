Colisão em cavalo na pista deixa duas pessoas gravemente feridas

Acidente
Após o impacto, carro ficou destruído. Condutor não conseguiu desviar do animal
Neste domingo (15) à noite, acidente grave em Nova Andradina resultou em duas pessoas feridas que estavam com mais cinco em um Chevrolet Vectra. Ao atingir um cavalo no prolongamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, o condutor relatou que foi surpreendido pelo animal que, no momento da colisão, atravessava a pista. O cavalo morreu no local.
O carro seguia para o distrito de Casa Verde. Com o impacto, o peso do animal destruiu a parte frontal do veículo, segundo informações do site Nova News.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer as vítimas. No carro, viajavam um casal, uma adolescente e quatro crianças. Três dos ocupantes foram encaminhados para o Hospital Regional do município, enquanto outras quatro foram levadas para o Hospital da Cassems.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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