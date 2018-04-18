Van com oito pessoas bate em carretinha de caminhonete na BR-262

Anastácio
Conforme informado pela PRF, ninguém se feriu com gravidade
Acidente ocorrido há pouco mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Anastácio. Uma van com oito passageiros bateu na carretinha puxada por uma caminhonete desgovernada, na altura do quilômetro 474, entre o Sítio Ana Paula e o Vale do Castor, quase em frente ao Morro do Chapéu.
Conforme informado pela PRF, ninguém se feriu com gravidade. Tanto os ocupantes da van quanto os dois passageiros da caminhonete modelo L200, que estavam a trabalho, foram socorridos pelos bombeiros e levados para o hospital de Aquidauana por precaução, apenas com escoriações.
De acordo com a PRF, a van vinha de Campo Grande quando, por motivos que serão apurados, a carretinha da caminhonete invadiu a pista contrária, provocando a colisão. A suspeita é de que o motorista da L200 tenha perdido o controle da direção por conta do peso, fazendo com que a carretinha, carregada com canos e outros materiais, saísse para a outra pista.
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