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Desaparecida

Marido registra B.O. de desaparecimento da mulher grávida de 1 mês

Segundo informações da Polícia Civil, ela teria saído na manhã de terça para fazer exames, porém não voltou

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2018 às 08:30

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Caso de desaparecimento de uma mulher de 20 anos, grávida de 1 mês, foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio no final da tarde de ontem (18). O marido de 27 anos contou que a mulher saiu da casa na última terça-feira (17), localizada no Jardim Campanário, às 5h50 da manhã, para buscar exames no hospital da cidade. Acompanhada das duas filhas, uma de 3 e outra de um ano, a mulher não voltou.

De acordo com o radialista Ronaldo Regis durante o programa Na Mira, a mulher grávida ficou fora o dia todo. Por volta das 17 horas, fez uma ligação restrita ao rapaz para dizer que estava tudo bem e que a filha mais velha do casal, a de 3 anos, estaria na casa da mãe, em Bandeirantes. Depois disso, não entrou mais em contato.

Ontem (18) o marido entrou em contato com os parentes da mulher, mas ninguém soube informar o seu paradeiro. Aos policiais, disse que jamais fez ameaça à mulher, a agrediu ou deu motivos para que abandonasse o lar. O caso foi registrado como desaparecimento e segue para investigações.

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