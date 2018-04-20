Homem deixa cair arma no chão, sofre disparo acidental e é preso por porte ilegal

A Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti registrou, na noite de ontem (19) disparo acidental de arma de fogo e porte ilegal de arma em uma chácara no Assentamento Buritizinho, na região do "Abacaxi" no município de Sidrolândia. Um homem de 34 anos deixou cair no chão um revólver calibre .22 de uso artesanal. Com a queda, a arma disparou contra o próprio rapaz e atingiu o joelho esquerdo e braço direito. O projétil ficou alojado na região da axila.

O homem foi atendido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Cristo Rei. Os policiais foram até a chácara recolher a arma sem numeração e marca aparente, com uma cápsula deflagrada no cano. No local, foram encontradas seis munições cal. 22 e 02 cartuchos cal. 28 que estavam próximas à arma.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem foi apresentado à Delegacia de Dois Irmãos do Buriti e, por não ter autorização para porte de armas de fogo, foi encaminhado à penitenciária do município, já que, conforme consta no registro, a Delegacia não tem condições de realizar a custódia de presos por não possuir celas.