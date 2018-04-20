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Crime ambiental

Homem é autuado em R$ 2 mil por maus-tratos a égua e seu filhote

Animais estavam com pouco acesso ao pasto e sem água para beber

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/04/2018 às 10:30

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Um homem de 29 anos foi autuado por abandonar animais em condições precárias de sobrevivência. Policiais Militares Ambientais de Cassilândia foram acionados ontem (19) por proprietários rurais de chácaras próximas à BR 158, em virtude de situação de maus-tratos a uma égua e o seu filhote.

A PMA foi ao local na altura do km 4 da rodovia e verificou que os equinos estavam extremamente debilitados e cambaleantes. Segundo os denunciantes, uma pessoa havia abandonado há dias os animais, com acesso a pouco pasto e sem água.

Os policiais recolheram os animais e os deixou sob os cuidados de chacareiros vizinhos. O infrator, proprietário dos animais, foi localizado, autuado administrativamente e multado em 2 mil reais. O homem também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.

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