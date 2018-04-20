Homem é autuado em R$ 2 mil por maus-tratos a égua e seu filhote

Um homem de 29 anos foi autuado por abandonar animais em condições precárias de sobrevivência. Policiais Militares Ambientais de Cassilândia foram acionados ontem (19) por proprietários rurais de chácaras próximas à BR 158, em virtude de situação de maus-tratos a uma égua e o seu filhote.

A PMA foi ao local na altura do km 4 da rodovia e verificou que os equinos estavam extremamente debilitados e cambaleantes. Segundo os denunciantes, uma pessoa havia abandonado há dias os animais, com acesso a pouco pasto e sem água.

Os policiais recolheram os animais e os deixou sob os cuidados de chacareiros vizinhos. O infrator, proprietário dos animais, foi localizado, autuado administrativamente e multado em 2 mil reais. O homem também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.