Empresa é autuada em R$ 20 mil por derramar diesel após colisão com L200 na BR-262

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram neste sábado (21) uma empresa distribuidora de petróleo, com sede na cidade de Campo Grande, por derramamento de diesel, o que causou poluição do solo e degradação de vegetação.

A poluição ocorreu em razão do acidente ocorrido na última sexta (20) por volta das 20h50 envolvendo uma camionete L200 e a carreta bitrem, carregada com 44 mil litros de diesel (carga perigosa), na rodovia BR-262, na altura do km 499, no município de Anastácio.