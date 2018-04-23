Empresa é autuada em R$ 20 mil por derramar diesel após colisão com L200 na BR-262

Crime Ambiental
PMA de Aquidauana autuou empresa da Capital que deverá recuperar área degradada
Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram neste sábado (21) uma empresa distribuidora de petróleo, com sede na cidade de Campo Grande, por derramamento de diesel, o que causou poluição do solo e degradação de vegetação.
A poluição ocorreu em razão do acidente ocorrido na última sexta (20) por volta das 20h50 envolvendo uma camionete L200 e a carreta bitrem, carregada com 44 mil litros de diesel (carga perigosa), na rodovia BR-262, na altura do km 499, no município de Anastácio.
O tombamento da carreta afetou a tampa do tanque e houve derramamento de combustível, atingindo área de vegetação nativa e o solo em um terreno brejoso. A empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada.
A PMA arbitrou multa no valor de R$ 20 mil contra a empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo (quando não há intenção de cometer crime) de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.
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