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Crime Ambiental

Empresa é autuada em R$ 20 mil por derramar diesel após colisão com L200 na BR-262

PMA de Aquidauana autuou empresa da Capital que deverá recuperar área degradada

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/04/2018 às 08:51

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Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram neste sábado (21) uma empresa distribuidora de petróleo, com sede na cidade de Campo Grande, por derramamento de diesel, o que causou poluição do solo e degradação de vegetação.

A poluição ocorreu em razão do acidente ocorrido na última sexta (20) por volta das 20h50 envolvendo uma camionete L200 e a carreta bitrem, carregada com 44 mil litros de diesel (carga perigosa), na rodovia BR-262, na altura do km 499, no município de Anastácio.

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O tombamento da carreta afetou a tampa do tanque e houve derramamento de combustível, atingindo área de vegetação nativa e o solo em um terreno brejoso. A empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada.

A PMA arbitrou multa no valor de R$ 20 mil contra a empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo (quando não há intenção de cometer crime) de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.

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