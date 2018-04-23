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Aquidauana

Motociclista com garrafa de conhaque é preso em flagrante por direção perigosa

Desorientado, o homem teve de ser carregado pelos policiais para conseguir entrar na cela

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/04/2018 às 07:12

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Na tarde deste domingo (22) por volta das 15h45, um motociclista de 28 anos foi preso em flagrante realizando manobras perigosas na Rua Armando Trindade, esquina com a Sete de Setembro, em Aquidauana.

Policiais Militares realizavam o patrulhamento e viram o condutor em uma motocicleta em alta velocidade. Os policiais perseguiram o veículo, após não obedecer ao sinal de parada. O motociclista acelerou ainda mais o veículo e sofreu queda.

De acordo com o registro, foi constatada a ingestão de bebida alcóolica. Na mochila do rapaz ainda estava uma garrafa de conhaque. O motociclista estava sem os documentos pessoais. Segundo os policiais, o rapaz exalava forte odor de álcool e teve de ser carregado para dentro da cela. Foi preso em flagrante e deverá responder à Justiça.

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