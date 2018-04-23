Motociclista com garrafa de conhaque é preso em flagrante por direção perigosa

Na tarde deste domingo (22) por volta das 15h45, um motociclista de 28 anos foi preso em flagrante realizando manobras perigosas na Rua Armando Trindade, esquina com a Sete de Setembro, em Aquidauana.

Policiais Militares realizavam o patrulhamento e viram o condutor em uma motocicleta em alta velocidade. Os policiais perseguiram o veículo, após não obedecer ao sinal de parada. O motociclista acelerou ainda mais o veículo e sofreu queda.

De acordo com o registro, foi constatada a ingestão de bebida alcóolica. Na mochila do rapaz ainda estava uma garrafa de conhaque. O motociclista estava sem os documentos pessoais. Segundo os policiais, o rapaz exalava forte odor de álcool e teve de ser carregado para dentro da cela. Foi preso em flagrante e deverá responder à Justiça.