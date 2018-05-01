Vaca leiteira que atendida pelo nome de ‘Pipoca’ é furtada em chácara na Vila Paraíso

Caso de furto qualificado com rompimento de obstáculo foi registrado na manhã desta quarta-feira (1º) em Aquidauana. Um senhor de 65 anos, proprietário de uma chácara no final da Rua Jorge Bodstein, na Vila Paraíso, relatou que ao chegar para tirar leite de suas vacas, por volta das 9 horas, constatou que a cerca da propriedade havia sido arrombada.

Ao conferir os animais, o homem percebeu que faltava no rebanho uma vaca leiteira que atendia pelo nome de “Pipoca”. Ainda segundo o registro, o proprietário da chácara foi conversar com os vizinhos e um deles que mora em frente afirmou que havia escutado latidos de cães às 2 horas da madrugada, aproximadamente.

O vizinho informou que não saiu de casa para ver o que estava acontecendo “temendo um mal maior”. O caso segue para apuração da Polícia Civil.