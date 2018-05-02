Homem é preso por ameaçar matar participantes de velório em MS

Um homem de 50 anos foi preso terça-feira (1º) por ameaçar matar participantes de um velório e causar perturbação no local, em Itaporã, a 268 quilômetros de Aquidauana. Uma faca foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) fazia rondas no Centro da cidade quando foi abordada por uma pessoa que contou que um homem estava mostrando faca e fazendo ameaças às pessoas que estavam no velório do tio dele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram ao local e quando o suspeito os viu, jogou uma mochila pela janela. Ele foi abordado, sendo verificado que estava em visível estado de embriaguez.