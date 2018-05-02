Homem é preso por ameaçar matar participantes de velório em MS

Desncontrole
Ele foi autuado por impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Caso foi em Itaporã
Um homem de 50 anos foi preso terça-feira (1º) por ameaçar matar participantes de um velório e causar perturbação no local, em Itaporã, a 268 quilômetros de Aquidauana. Uma faca foi apreendida.
A Polícia Militar (PM) fazia rondas no Centro da cidade quando foi abordada por uma pessoa que contou que um homem estava mostrando faca e fazendo ameaças às pessoas que estavam no velório do tio dele.
Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram ao local e quando o suspeito os viu, jogou uma mochila pela janela. Ele foi abordado, sendo verificado que estava em visível estado de embriaguez.
Na mochila do suspeito foi encontrada uma faca de aproximadamente 23 centímetros de lâmina. Ele foi levado à delegacia de Polícia Civil e autuado por impedimento de cerimônia funerária
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